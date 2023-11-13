Горихин Зиновий Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1886
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Тулякова Екатерина Зиновиевна
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
27.10.1898
Сын: Горихин Михаил Зиновиевич
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
25.02.1900
Дочь: Горихина Евдокия Зиновиевна
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Горихина Евдокия Зиновиевна
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
25.07.1903
Сын: Горихин Михаил Зиновиевич
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Рождение ребёнка
30.03.1907
Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горихина Марфа Моисеевна
Смерть
Неизвестно