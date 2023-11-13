Горихин Зиновий Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горихин Зиновий Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Горихин Фёдор Зиновиевич

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Тулякова Екатерина Зиновиевна

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Горихин Михаил Зиновиевич

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
25.02.1900

Дочь: Горихина Евдокия Зиновиевна

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Горихина Евдокия Зиновиевна

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Горихин Михаил Зиновиевич

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Горихин Иван Зиновиевич

Мать ребёнка: Горихина Марфа Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горихина Марфа Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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