Варт Карнелия Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варт Карнелия Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.?

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.?

Отец: Варт Карл

Мать: Варт- Лаптева Надежда Михайловна

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