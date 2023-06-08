Кузнецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1967

Дочь: Зволейко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
14.08.1969

Сын: Кузнецов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Людмила Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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