Клещинский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещинский Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клещинский Василий

Мать: Клещинская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клещинская Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Клещинская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещинский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Клещинская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клещинская Валентина

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