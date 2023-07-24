Клещинский Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клещинский Василий
Мать: Клещинская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клещинская Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Клещинская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещинский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Клещинская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клещинская Валентина