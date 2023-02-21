Силютина (Котенёва) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Котенёв Алексей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1930
Дочь: Петренко Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Силютин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубенко Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Силютин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силютин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Силютин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силютин Семён
Смерть
Неизвестно