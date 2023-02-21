Силютина (Котенёва) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силютина (Котенёва) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Котенёв Алексей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1930

Дочь: Петренко Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Силютин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубенко Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Силютин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силютин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Силютин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силютин Семён

Смерть
Неизвестно
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