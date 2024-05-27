Новиков Дементий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Новикова) Елизавета Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Новиков Данил Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Новиков Григорий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно