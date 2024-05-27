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Новиков Дементий Яковлевич

Место рождения

Мизеряне, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизеряне, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Мизеряне, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Новиков Данил Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Новиков Григорий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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