Алексеева - Пирожкова Васса Яковлева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти10.08.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.08.1832
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1891
Сын: Алексеев - Пирожков Константин Семёнов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
1891
Сын: Алексеев - Пирожков Трофим Семёнов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
20.01.1894
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
18.04.1897
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
27.10.1898
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
16.05.1900
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
01.04.1904
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Рождение ребёнка
10.10.1905
Сын: Алексеев - Пирожков Ефимий Семёнов
Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров