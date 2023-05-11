Алексеева - Пирожкова Васса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева - Пирожкова Васса Яковлева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.08.1832

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.08.1832
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1888

Муж: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1891

Сын: Алексеев - Пирожков Константин Семёнов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Алексеев - Пирожков Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Рождение ребёнка
20.01.1894

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1897

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1898

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1900

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Алексеев Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Алексеев - Пирожков Ефимий Семёнов

Отец ребёнка: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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