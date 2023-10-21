Миланья
Место рождения1769
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1769
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евфимия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Ильин
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Ильин
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Родион Данилович
Отец ребёнка: Даниил Ильин
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Ильин
Смерть
Неизвестно