Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миланья

Место рождения

1769

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1769
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евфимия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Ильин

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Ильин

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Родион Данилович

Отец ребёнка: Даниил Ильин

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Ильин

Смерть
Неизвестно
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