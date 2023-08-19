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Коновалова Вера Юрьевна
Коновалова Вера Юрьевна
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Место рождения
Новокручининский
, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Дата рождения
20.05.1988
Пол
Женский
Отец
Коновалов Юрий Дмитриевич
1939 г.р.
Мать
Коновалова (Близнюк) Тамара Никифоровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1988
Отец:
Коновалов Юрий Дмитриевич
Мать:
Коновалова Тамара Никифоровна
Новокручининский
, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
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