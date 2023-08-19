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Коновалова Вера Юрьевна

Место рождения

Новокручининский, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

20.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1988

Отец: Коновалов Юрий Дмитриевич

Мать: Коновалова Тамара Никифоровна

Новокручининский, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
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