Вечкутов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечкутов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечкутова Татьяна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чернова (Вечкутова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маклакова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Смирнова (Вечкутова) Галина Федоровна

Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Григорьева (Вечкутова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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