Вечкутов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вечкутова Татьяна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чернова (Вечкутова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маклакова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Смирнова (Вечкутова) Галина Федоровна
Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Григорьева (Вечкутова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Вечкутова Татьяна
Смерть
Неизвестно