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Кестнер Николай Карлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Кестнер Карл

Мать: Кестнер Феврония

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Семья владела несколькими квартирами: на Владимирской улице, дом 3, кв. 15, 16 и 24; на Разъезжей улице, дом 38, кв.7; на Рождественской улице, дом 10, кв. 24.
Место жительства
1928
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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