Кестнер Николай Карлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Кестнер Карл
Мать: Кестнер Феврония
Место жительства
1907
Семья владела несколькими квартирами: на Владимирской улице, дом 3, кв. 15, 16 и 24; на Разъезжей улице, дом 38, кв.7; на Рождественской улице, дом 10, кв. 24.
Место жительства
1928
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1929