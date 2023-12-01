(Филатова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филатова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Дмитрий

Мать: Филатова Афанасия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лебедев Николай

Отец ребёнка: Лебедев Степан

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лебедев Василий

Отец ребёнка: Лебедев Степан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лебедев Владимир

Отец ребёнка: Лебедев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр

Отец ребёнка: Лебедев Александр

Смерть
Неизвестно
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