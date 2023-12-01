(Филатова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Дмитрий
Мать: Филатова Афанасия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лебедев Николай
Отец ребёнка: Лебедев Степан
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лебедев Василий
Отец ребёнка: Лебедев Степан
Рождение ребёнка
1937
Сын: Лебедев Владимир
Отец ребёнка: Лебедев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр
Отец ребёнка: Лебедев Александр
Смерть
Неизвестно