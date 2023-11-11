Подшивалов Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалов Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подшивалов Анатолий

Мать: Кичигина ???

Рождение ребёнка
23.06.1982

Дочь: Рассохина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Подшивалова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшивалов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Подшивалова Людмила Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Людмила Анатольевна

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