Подшивалов Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подшивалов Анатолий
Мать: Кичигина ???
Рождение ребёнка
23.06.1982
Дочь: Рассохина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Подшивалова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшивалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Подшивалова Людмила Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно