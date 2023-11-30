Авдеева Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Ирина Семенова

Место рождения

Потанино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Потанино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Авдеев Алексей Андреев

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.01.1879

Дочь: Авдеева Марья Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1881

Сын: Авдеев Александр Андреев

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.04.1883

Дочь: Авдеева Ирина Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Авдеева Алексендра Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Авдеева Анна Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.09.1892

Дочь: Авдеева Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Авдеева Клавдия Андреева

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Василий Андреев

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов

Киверниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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