Авдеева Ирина Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1875
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1879
Дочь: Авдеева Марья Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1881
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1883
Дочь: Авдеева Ирина Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Авдеева Алексендра Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Авдеева Анна Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
02.09.1892
Дочь: Авдеева Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1895
Дочь: Авдеева Клавдия Андреева
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно