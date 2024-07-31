Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Вычислено 1872 г.р.
1875 г.р.
Вычислено 1880 г.р.
Вычислено 1881 г.р.
1886 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Буров Василий

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Буров Иван

Отец ребёнка: Буров Василий

Рождение ребёнка
19.12.1875

Сын: Буров Игнатий

Отец ребёнка: Буров Василий

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Дочь: Бурова (Бурова) Татьяна

Отец ребёнка: Буров Василий

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: (Бурова) Мария

Отец ребёнка: Буров Василий

Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: (Бурова) Анна

Отец ребёнка: Буров Василий

Смерть
Неизвестно

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