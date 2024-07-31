Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1860
Муж: Буров Василий
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Буров Иван
Отец ребёнка: Буров Василий
Рождение ребёнка
19.12.1875
Сын: Буров Игнатий
Отец ребёнка: Буров Василий
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Дочь: Бурова (Бурова) Татьяна
Отец ребёнка: Буров Василий
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: (Бурова) Мария
Отец ребёнка: Буров Василий
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: (Бурова) Анна
Отец ребёнка: Буров Василий
Смерть
Неизвестно