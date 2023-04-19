Пендюра (Малышкина) Валентина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендюра (Малышкина) Валентина Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышкин Яким Васильевич

Мать: Малышкина Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пендюра Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пендюра Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендюра Василий

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