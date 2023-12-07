Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Захар Карпович

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сергей Карпович

Отец ребёнка: Карп Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Никифорович

Смерть
Неизвестно
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