Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Захар Карпович
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сергей Карпович
Отец ребёнка: Карп Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Никифорович
Смерть
Неизвестно