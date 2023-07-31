Прасковья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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