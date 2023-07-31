Прасковья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Пантелеевич
Смерть
Неизвестно