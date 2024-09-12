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Назарова Екатерина Михайловна

Место рождения

Никольское

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Михаил Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Анисим Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: (Назарова) Матрена Анисимовна

Отец ребёнка: Назаров Анисим Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Репьева (Назарова) Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Назаров Анисим Федорович

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