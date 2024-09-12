Назарова Екатерина Михайловна
Место рожденияНикольское
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Михаил Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: (Назарова) Матрена Анисимовна
Отец ребёнка: Назаров Анисим Федорович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Репьева (Назарова) Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Назаров Анисим Федорович