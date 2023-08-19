Федорченко Евфросиния Николаевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федорченко Емельян Каленникович
Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Каленникова
Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федорченко Герасим Каленникович
Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Каленниковна
Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно