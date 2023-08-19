Федорченко Евфросиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Евфросиния Николаевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Федорченко Емельян Каленникович

Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Каленникова

Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Федорченко Герасим Каленникович

Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Каленниковна

Отец ребёнка: Федорченко Каленник Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Каленник Харитонович

Смерть
Неизвестно
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