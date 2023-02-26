Макрида Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрида Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1793

Дочь: Дария Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1793

Сын: Алексей Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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