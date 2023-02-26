Макрида Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1793
Дочь: Дария Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Иванов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1793
Сын: Алексей Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Иванов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно