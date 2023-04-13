Селезнев Александр Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Селезнев Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Селезнев Трофим Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1858
Сын: Селезнев Иван Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.04.1860
Сын: Селезнев Семен Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
13.07.1862
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
16.04.1865
Сын: Селезнев Семен Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867
Сын: Селезнев Платон Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1912
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь