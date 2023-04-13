Селезнев Александр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Александр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Селезнев Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Селезнев Трофим Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

Рождение ребёнка
06.02.1858

Сын: Селезнев Иван Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
29.04.1860

Сын: Селезнев Семен Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
13.07.1862

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
16.04.1865

Сын: Селезнев Семен Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867

Сын: Селезнев Платон Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Петровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1912
Причина смерти: старость | ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
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