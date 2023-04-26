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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андреев (однодворец) Илья Андреевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андреев (рекрут , Однодворец) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андреев (однодворец) Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно