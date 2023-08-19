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Шемигон Татьяна Елисеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Никитична

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шемигон Яков Никитович

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шемигон Алексей Никитин

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1782

Дочь: Агафия Никитина

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
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