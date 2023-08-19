Шемигон Татьяна Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Никитична
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1782
Дочь: Агафия Никитина
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Шемигон Никита Петрович
Смерть
Неизвестно