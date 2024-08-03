Матвей Александрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аксинья Матвеевна
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Солонцев Возможно Егор Матвеевич
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Парфирий Матвеевич
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно