Матвей Александрович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвей Александрович

Место рождения

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Куралово, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аксинья Матвеевна

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Солонцев Возможно Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Парфирий Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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