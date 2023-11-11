Дубков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1980

Дочь: Осипова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Дубкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1985

Сын: Дубков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дубкова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубкова Татьяна Ивановна

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