Дубков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1980
Дочь: Осипова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Дубкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1985
Сын: Дубков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дубкова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубкова Татьяна Ивановна