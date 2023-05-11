Мостовая (Корх) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовая (Корх) Мария Игнатьевна

Место рождения

Краснополье, Сумська область

Дата рождения

24.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1881

Отец: Корх Игнат Иванович

Мать: Корх Параскева Стефановна

Краснополье, Сумська область
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Мостовой Иосиф Петрович

Краснополье, Сумська область
Рождение ребёнка
02.05.1908

Дочь: Мостовая Пелагия Иосифовна

Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович

Краснополье, Сумська область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Мостовая Иулиания Иосифовна

Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
24.03.1915

Дочь: Мостовая Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
29.02.1916

Дочь: Мостовая Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович

Краснополье, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Краснополье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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