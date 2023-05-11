Мостовая (Корх) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1881
Отец: Корх Игнат Иванович
Бракосочетание
02.02.1903
Рождение ребёнка
02.05.1908
Дочь: Мостовая Пелагия Иосифовна
Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Мостовая Иулиания Иосифовна
Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1915
Дочь: Мостовая Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
29.02.1916
Дочь: Мостовая Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Мостовой Иосиф Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно