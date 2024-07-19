Богомолова (Чупина) Екатерина Никифоровна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Чупина) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Чупин Никифор

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Агафон Харитонович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Богомолов Яков Агафонович

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Богомолова Матрена Агафоновна

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Вера Агафоновна

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Бекарева (Богомолова) Елена Агафоновна

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Богомолова Мария Агафоновна

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Богомолова Параскева Агафоновна

Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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