Богомолова (Чупина) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Чупин Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Богомолов Яков Агафонович
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Богомолова Матрена Агафоновна
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Вера Агафоновна
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Бекарева (Богомолова) Елена Агафоновна
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Богомолова Мария Агафоновна
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Богомолова Параскева Агафоновна
Отец ребёнка: Богомолов Агафон Харитонович
Смерть
Неизвестно