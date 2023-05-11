Усынина (Кочурова) Гликерья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.02.1832
Рождение ребёнка
11.12.1833
Дочь: Анастасiя Дмитрiева
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
10.11.1842
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
09.09.1845
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
04.09.1849
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
05.08.1852
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитрiева
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров
Смерть
Неизвестно