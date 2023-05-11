Усынина (Кочурова) Гликерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (Кочурова) Гликерья Григорьева

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1832

Муж: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Рождение ребёнка
11.12.1833

Дочь: Анастасiя Дмитрiева

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1842

Сын: Кочуров Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1845

Сын: Кочуров Феодор Дмитриев

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.09.1849

Сын: Кочуров Захарiй Дмитрiев

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Кочуров Дометiй Дмитрiев

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитрiева

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Иван Дмитрiев

Отец ребёнка: Кочуров Дмитрiй Феодоров

Смерть
Неизвестно
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