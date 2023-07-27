Новопашин (Novopashin) Михаил Кузьмич (Mikhail Kuzmich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашин (Novopashin) Михаил Кузьмич (Mikhail Kuzmich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1904

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904

Отец: Новопашин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новопашин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Новопашин Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Новопашин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Военная служба
1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапина (новопашина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашина (икрина) Вера Михайловна

Смерть
Около 1942
Причина смерти: пропал без вести
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