Новопашин (Novopashin) Михаил Кузьмич (Mikhail Kuzmich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1904
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1904
Отец: Новопашин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новопашин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Намятова (новопашина) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Новопашин Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Новопашин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Военная служба
1941
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Краснополянский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапина (новопашина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Причина смерти: пропал без вести