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Ратникова Анна Никитична

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 08.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1857

Муж: Ратников Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Ратникова

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Ратников Максим Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1868

Сын: Ратников Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1871

Дочь: Федора Ратникова

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Ратников Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1876

Сын: Ратников Яков Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1877

Сын: Ратников Семен Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Ратников Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1884

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 08.04.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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