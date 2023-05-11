Ратникова Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо 08.04.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1857
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Ратникова
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Ратников Максим Андреевич
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1868
Сын: Ратников Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1871
Дочь: Федора Ратникова
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1873
Сын: Ратников Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
24.04.1876
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1877
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
14.04.1880
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1884
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Ратников Андрей Федорович
Смерть
До 08.04.1898