Никитина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1878

Муж: Никитин Степан Васильевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Никитин Иван Степанович

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917
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