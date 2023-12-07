Никитина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917