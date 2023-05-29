Кирилов Силиверст
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Силаев Василий
Мать: Семенова Наталья
Рождение ребёнка
1770
Сын: Силиверстов Андриан
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Силиверстова Анна
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Силиверстова Пелагея
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Силиверстов Трофим
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Силиверстов Василий
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Силиверстов Антон
Мать ребёнка: Кондратова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратова Анна
Смерть
До 1815