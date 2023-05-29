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Кирилов Силиверст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Силаев Василий

Мать: Семенова Наталья

Рождение ребёнка
1770

Сын: Силиверстов Андриан

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Силиверстова Анна

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Силиверстова Пелагея

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Силиверстов Трофим

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Силиверстов Василий

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Силиверстов Антон

Мать ребёнка: Кондратова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Анна

Смерть
До 1815
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