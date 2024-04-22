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Горяев Архип Алексеевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

30.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Горяев Прохор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Горяев Кузьма Архипович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горяев Павел Архипович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Степан Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяев Феодосий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в крестных
Смерть
30.09.1901
Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
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