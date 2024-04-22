Горяев Архип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти30.09.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяев Феодосий Архипович
1877 в крестных
Смерть
30.09.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]