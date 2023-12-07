Горбунов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Горбунов Иван Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно