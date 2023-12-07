Горбунов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1657 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Горбунов Иван Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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