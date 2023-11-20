Thomas Wanda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thomas Wanda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Radke Julius

Мать: Radke Adolfina

Рождение ребёнка
1929

Сын: Thomas Erman

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
06.08.1937

Сын: Thomas Don

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Thomas Joseph

Смерть
2009
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