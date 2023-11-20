Thomas Wanda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Radke Julius
Мать: Radke Adolfina
Рождение ребёнка
1929
Сын: Thomas Erman
Отец ребёнка: Thomas Joseph
Рождение ребёнка
06.08.1937
Сын: Thomas Don
Отец ребёнка: Thomas Joseph
Смерть
2009