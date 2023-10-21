Гурошева Татьяна Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурошева Татьяна Акакиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Потапова Дарья Демидовна

Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1892

Сын: Гурошев Афонасий Демидьевич

Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гуршов Андрей Демидович

Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострецова Наталия Диамидовна

Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурошев Василий Диамидович

Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурошев Деамид Васильевич

Смерть
Неизвестно
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