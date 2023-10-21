Гурошева Татьяна Акакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Потапова Дарья Демидовна
Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1892
Сын: Гурошев Афонасий Демидьевич
Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострецова Наталия Диамидовна
Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурошев Василий Диамидович
Отец ребёнка: Гурошев Деамид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно