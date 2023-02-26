Пыжикова Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжикова Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитина (Параскева) Прохорова

Отец ребёнка: Пыжков Прохор Павлов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжков Прохор Павлов

Смерть
Неизвестно
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