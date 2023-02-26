Пыжикова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Харитина (Параскева) Прохорова
Отец ребёнка: Пыжков Прохор Павлов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжков Прохор Павлов
Смерть
Неизвестно