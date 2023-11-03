Сивкова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Сивков Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Сивкова Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: Сивкова Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивков Евдоким Иванович

Смерть
Неизвестно
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