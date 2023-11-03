Сивкова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1902
Сын: Сивков Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Сивкова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: Сивкова Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сивков Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно