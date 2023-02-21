Пепеляев Александр Андреевич
Место рождениядеревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии
Дата рождения23.11.1802 ст.
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1849 ст.
Дочь: Лобанова Стефанида Александровна
Мать ребёнка: не указана
деревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
1854
село Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии