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Пепеляев Александр Андреевич

Место рождения

деревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии

Дата рождения

23.11.1802 ст.

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1849 ст.

Дочь: Лобанова Стефанида Александровна

Мать ребёнка: не указана

деревня Юдина, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
1854
село Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
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