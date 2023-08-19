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Шашова Мария Андреевна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.04.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1863 ст.

Отец: Шашов Андрей Николаевич

Мать: Шашова Матрёна Тимофеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Павловского завода служитель Гавриил Тимофеевич Осколков и села Чистюньки крестьянина Василия Ивановича Атаманова девица Стефанида
Крещение
14.05.1863 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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