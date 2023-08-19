Шашова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1863 ст.
Отец: Шашов Андрей Николаевич
Павловского завода служитель Гавриил Тимофеевич Осколков и села Чистюньки крестьянина Василия Ивановича Атаманова девица Стефанида
Крещение
14.05.1863 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно