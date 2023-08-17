Шашова (Осколкова) Матрёна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Осколков Тимофей Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1862 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.
Дочь: Шашова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич
Павловского завода служитель Гавриил Тимофеевич Осколков и села Чистюньки крестьянина Василия Ивановича Атаманова девица Стефанида
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шашов Пантелеймон Андреевич
Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шашов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шашов Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно