Шашова (Осколкова) Матрёна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашова (Осколкова) Матрёна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Осколков Тимофей Абрамович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1862 ст.

Муж: Шашов Андрей Николаевич

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.

Дочь: Шашова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Павловского завода служитель Гавриил Тимофеевич Осколков и села Чистюньки крестьянина Василия Ивановича Атаманова девица Стефанида
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шашов Пантелеймон Андреевич

Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шашов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шашов Агафон Андреевич

Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шашов Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шашов Андрей Николаевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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