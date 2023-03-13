(Ленкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ленкова) Пелагея

(Ленкова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринъ Осипъ

Мать: Юрина Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close