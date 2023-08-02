Тарков Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарков Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Сын: Тарков Алексей Романович

Мать ребёнка: Духович Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Таркова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Духович Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Таркова Анна Романовна

Мать ребёнка: Духович Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духович Светлана Владимировна

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