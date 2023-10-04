Петерс (Лен) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерс (Лен) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Петерс Агата Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Юстина Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
06.09.1894

Дочь: Браун Анна Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
15.12.1896

Дочь: Паульс Катарина Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Паульс Хелена Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Функ Агата Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Петерс Петор Петрович

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Рождение ребёнка
12.01.1906

Сын: Петерс Яков Петрович

Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович

Ноколай поль
Смерть
Неизвестно
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