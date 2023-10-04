Петерс (Лен) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
19.11.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Петерс Агата Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Юстина Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
06.09.1894
Дочь: Браун Анна Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
15.12.1896
Дочь: Паульс Катарина Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
22.12.1897
Дочь: Паульс Хелена Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
05.06.1899
Дочь: Функ Агата Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
24.02.1904
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Рождение ребёнка
12.01.1906
Сын: Петерс Яков Петрович
Отец ребёнка: Петерс Петр Вильгельмович
Ноколай поль
Смерть
Неизвестно