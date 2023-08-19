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Харланова Елена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1818

Дочь: Сорокина Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Харланова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Харланова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1825 или 1827

Сын: Сорокин Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Харланова Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Гавриил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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