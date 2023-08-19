Харланова Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1818
Дочь: Сорокина Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Харланова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Харланова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Сын: Сорокин Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Харланова Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Харланов Гавриил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно