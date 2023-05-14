Барабанова Евдокия (Авдотья) Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Евдокия (Авдотья) Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Барабанов Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Барабанов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Барабанова Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов

Смерть
Неизвестно
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