Барабанова Евдокия (Авдотья) Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Барабанов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Барабанова Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тихонович Барабанов
Смерть
Неизвестно