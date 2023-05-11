Ксенофонтова (Григорьева) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.
Сын: Ксенофонтов Иоанн (Иван) Зотикович
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Рождение ребёнка
10.03.1865 ст.
Дочь: Ксенофонтова Дарья Зотиковна
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.
Дочь: Ксенофонтова Анна Зотиковна
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.
Дочь: Ксенофонтова Татьяна Зотиковна
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.
Дочь: Ксенофонтова Евдокия Зотиковна
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Рождение ребёнка
06.02.1873 ст.
Сын: Ксенофонтов Захарий Зотикович
Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич
Смерть
Неизвестно