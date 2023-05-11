Ксенофонтова (Григорьева) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова (Григорьева) Агафья Васильевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Муж: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1864 ст.

Сын: Ксенофонтов Иоанн (Иван) Зотикович

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1865 ст.

Дочь: Ксенофонтова Дарья Зотиковна

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1867 ст.

Дочь: Ксенофонтова Анна Зотиковна

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.

Дочь: Ксенофонтова Татьяна Зотиковна

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.

Дочь: Ксенофонтова Евдокия Зотиковна

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1873 ст.

Сын: Ксенофонтов Захарий Зотикович

Отец ребёнка: Ефимов-Филиппов Зотик Моисеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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