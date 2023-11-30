Клюкин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1894
Крещение
10.09.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: седа Узюкова Федор Яковлевич Клюев
Бракосочетание
21.01.1914
Восприемник
18.03.1917
Алексей Петрович Доронин
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Агриппина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920