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Клюкин Иван Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.09.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1894

Отец: Клюкин Алексей Дмитриевич

Мать: Клюкина Феодосья Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.09.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: седа Узюкова Федор Яковлевич Клюев
Бракосочетание
21.01.1914

Жена: Клюкина Агриппина Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
18.03.1917
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Петрович Доронин
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Агриппина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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