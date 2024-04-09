Голунцов Сергей Витальевич
Место рожденияЖеблахты, Красноярский, Россия, Советский Союз
Дата рождения07.04.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.11.1954
Жена: Валентина Александровна
Рождение
07.04.1956
Рождение ребёнка
31.07.1978
Сын: Голунцов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Валентина Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1983
Дочь: (Голунцова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Валентина Александровна