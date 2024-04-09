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Голунцов Сергей Витальевич

Место рождения

Жеблахты, Красноярский, Россия, Советский Союз

Дата рождения

07.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.11.1954

Жена: Валентина Александровна

Рождение
07.04.1956

Отец: Голунцов Виталий Иванович

Мать: Егонский (Федулова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.07.1978

Сын: Голунцов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Валентина Александровна

Рождение ребёнка
07.12.1983

Дочь: (Голунцова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Валентина Александровна

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